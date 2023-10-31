Son dakika... Bakan Nuri Ersoy duyurdu! Ayasofya hakkında yeni karar

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:59

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla müzeden camiye çevrilen Ayasofya için alınan yeni kararı duyurdu.

İstanbul’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Nuri Ersoy, açıklamasında “Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi'nde UNESCO’nun tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerifi’nde ziyaret ve ibadet kalitesinin artırılması sağlanacak” dedi.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak.

İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok.

Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor.

Ayasofya'yı ziyaret edenler cep telefonlarındaki uygulama üzerinden 16 dilde bilgilendirme yapılacak.

Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak."