Son dakika... Bakan Tunç açıkladı: Hükümlü ve tutuklular için 'Kurban Bayramı' kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Tunç, gelişmeyi kişisel X hesabından duyurdu.

AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Tunç, yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.