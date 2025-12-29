Son dakika... Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak dahil 4 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri cumartesi sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına yönelik bir operasyon düzenledi.

İBB İTFAİYE DAİRE BAŞKANI DAHİL 4 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

GÖZALTILAR BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OPERASYONU KAPSAMINDA

Söz konusu gözaltıların, Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında olduğu öğrenildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 4 şüpheli hakkında, 26/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin kolluk biriminde işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son olarak, Bayrampaşa operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 isim, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

İfade işlemleri başlamak üzere.