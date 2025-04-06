Son Dakika... Berhan Şimşek aday olamadı

Son dakika gelişmesi... CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olacağını duyuran Berhan Şimşek, yeterli delege imzasına ulaşamadığı için aday olamadı.

Son Dakika... Berhan Şimşek aday olamadı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı “İrade Milletindir’’ sloganıyla bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıklamıştı.

Uysal, kurultay başladıktan sonra adaylıktan çekildiğini açıkladı. Uysal yaptığı açıklamada, "Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı. 

ADAY OLAMADI 

Uysal'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Berhan Şimşek, yeterli delege imzasına ulaşamadığı için aday olamadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tek aday oldu.

Aday olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Adaylık için CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5’i olan 69 delegenin imzası gerekiyor.


Etiketler: #CHP #Berhan Şimşek #Kurultay

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