Son Dakika... Beyoğlu'nda seçim zaferi: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

Tutuklanarak görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine bugün Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Dördüncü turda seçimi CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu, AKP grubunun adayı ise Süleyman Baba oldu.

CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu'nun kazanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak yeni miting adresinin Beyoğlu olacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yapılan operasyonlarda 15 Ağustos günü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından Güney dahil 20 kişi hakkında tutuklama talep edilirken İnan Güney'in de aralarında bulunduğu bu 44 kişiden 17'si “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı İnan Güney’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

BEYOĞLU CHP'DE KALDI

Tutuklanan Beyoğlu Belediyesi İnan Güney'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Güney'in yerine bugün başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi CHP'nin adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu kazandı.

"İNAN GÜNEY'İN İZİNDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Karaahmetoğlu, yaptığı açıklamada "Burada biz bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını her gün yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.