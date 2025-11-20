Son Dakika... Bülent Arınç'ın açıklamaları gündem olmuştu: Selahattin Demirtaş'tan mektup: 'İyi niyetle dahi olsa...'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisinin Erdoğan'la görüşmek istediğini iddia eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki gösterdi.

"İMASINDA DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER, DÜŞÜNCELERİN BANA MAL EDİLEREK KAMUOYUNA AKTARILDI"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar, 9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar.

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

"KİMSENİN BENİM ADIMA KONUŞMA YETKİSİ YOKTUR!"

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrundan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

"BUNDAN BÖYLE KENDİ ARKADAŞLARIM HARİÇ SİYASETÇİ VE AVUKATLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİMİ BELİRTMEK İSTİYORUM"

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüştümeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…"

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME TALEBİ VAR"

Arınç, görüşmenin ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Herkes ertesi gün tahliye olacak zannediyordu. Ben dostlarıma belki biraz zaman alabilir demiştim. O da büyük bir ümitle eşi gelmiş beklemeye başlamış. "Dört gün geçince artık sen dön. İnşallah tahliye olursam o zaman gelirsin" demiş. Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi."

"ADAYLIK, SİYASET, ŞU BU HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEM"

Demirtaş'ın kendisiyle konuşmalarını aktaran Arınç, şöyle devam etti:

"Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim.

Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona."