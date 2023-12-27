Son dakika... Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye teklifi yasalaştı

Son dakika haberi... Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:38
Son dakika... Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye teklifi yasalaştı
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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 miyon 680 bin çalışan emekliye ikramiye yatırılacak.

ÇİFTÇİLER DE FAYDALANACAK

Çalışan emeklilere ödemenin bu hafta içinde yapılması planlanıyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin liralık ek ödemeden faydalanacak.

Torba yasa ile birçok düzenleme de hayata geçecek.

Deprem bölgesinde fahiş fiyatla yapılan satışlara rekor ceza verilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarının vergi istisnası devam ettirilecek.

Yasayla sosyal medyada içerik üreticiler de vergi düzenlemesine dahil edilecek.

Torba yasa görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu, yılın son mesaisini yaptı.

2 hafta ara verilen Genel Kurul çalışmaları 16 Ocak Salı günü başlayacak.


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