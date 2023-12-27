Gözler SGK'ye çevrildi: Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:30

Milyonlarca çalışan emekli 5 bin TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen 5 bin TL ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi.

Bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinden çalışan emeklilerin de yararlanacağı açıklanmıştı.

Bununla ilgili yasal düzenleme torba kanun teklifine konuldu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren 55'inci maddesi kabul edildi.

SGK ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAK

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin olarak, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.