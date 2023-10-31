Son dakika... Can Atalay'dan açıklama! HSK ve TBMM'ye çağrı yaptı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:25

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, hâlâ tahliye edilmedi. Geçtiğimiz gün ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Can Atalay, dosyasındaki son gelişmeye tepki gösterdiği bir açıklama yayımladı.

"İKİLİ DEVLET ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ: O İRADE KİM?"

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrıda bulunan Atalay'ın açıklaması şu şekilde:

"1- 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak 'ikili devlet' anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız.

2- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını, başka bir merciye 'gereği için' göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.

3- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasına ilişkin bir 'irade' var ise bu iradenin 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanına ait olamayacağı açık olduğundan hukuka bağlı olmayan Devlet hayalinin sahipleri kimlerdir?

4- Üyesi olduğum TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu yargı kararıyla oluşan hak ihlalinin giderilmesi için verilen karara uyulmayarak ihlalin devam ettirilmesinin araştırılması başlıklı gündemle toplantıya davet ediyorum.

5- TBMM'yi yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve Anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum."

Basına ve kamuoyuna,



1- 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak "ikili devlet" anlayışını kabul etmiyoruz. Buna… — can atalay (@CanAtalay1) October 31, 2023

NE OLMUŞTU?

2013'te yaşanan Gezi Parkı eylemleri sonrası 2019'da açılan Gezi Parkı davasında tutuklanan Avukat Can Atalay, 2023 Genel Seçimleri'nde Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulunmuş ancak Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine Atalay, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna karar vermişti.