Son dakika... CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması: Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verecek

'Mutlak butlan' kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair yürütülen soruşturma devam ediyor.

Son olarak, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

YALIM VE KOÇ İFADE VERECEK

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek.

DELEGELERE SORUŞTURMA: BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DÂHİL TÜM HESAPLARI İNCELENECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam kurultay soruşturmasında kapsamlı mali inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmişti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, Banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları hakkında ilgili kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulunulduğu öğrenilmişti.