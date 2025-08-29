Son dakika... CHP çağrı yapmıştı: TBMM Gazze için 'olağanüstü' toplandı

İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

KURTULMUŞ: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETMELİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. Kelimelerin yetersiz kaldığı bir noktadayız. 70 bine yakın insan katledilmiştir. Daha birkaç gün önce hastane saldırılarında onlarca masum insan dünyanın gözü önünde katledilmiştir."

"İSRAİL'İN HER EYLEMİ SAVAŞ SUÇUDUR, SOYKIRIMDIR"

"Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale gelmiştir. Gıda konvoyları bile siyonist barbarlarca ölüm tuzaklarına dönüşmüştür. Gazze halkı bilerek açlığa ve kıtlığa mahkum edildi. İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli, silahlı güçleri geri çekmeli.

İsrail'in her eylemi savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin'i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail'e ABD'de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır."

"İSRAİL'İN TÜM ULUSLARARASI ÜYELİĞİ DURDURULSUN"

"Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum."

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: "BÖYLE BİR PLAN BİZİM NEZDİMİZDE HÜKÜMSÜZDÜR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap etti.

Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Gazze'de soykırım daha da derinleşti. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür."

"İSRAİL'LE TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK"

"Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir. İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestik. İsrail'le tüm ticari ilişkileri kesen başka ülke yok.

Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır. İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOLDUR"

"İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmamasına önem atfediyoruz. İsrail'in nihai hedefi Gazze'yi yaşanamaz hale getirmek. Gazzelilerin bölgeden ayrılması hedeflenmektedir. Bölgemizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. İsrail bu vizyonun önünde en büyük engel haline gelmiştir. Büyük İsrail hayali bölgesel felakettir. Netanyahu hükümeti dizginlenmediği sürece Ortadoğu huzur bulmayacaktır. Ortadoğu barış ve güvenliğinin temelinde Filistin-İsrail meselesi yatmaktadır. İki devletli çözüm tek yoldur."

NE OLMUŞTU?

CHP başta olmak üzere, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki son durumu konuşmak üzere Meclis olağanüstü toplantıya çağrılmıştı.

Bu çağrıya olumlu yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14’te olağanüstü toplantının yapılacağını duyurmuştu. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hükümet adına Gazze’de yaşananlar konusunda Meclis'i bilgilendirecek.

Siyasi Parti temsilcileri de söz alarak kendi bakış açılarıyla yaşananları değerlendirecek. Toplantı sonucunda İsrail’in Gazzeye yönelik saldırıları başta olmak üzere, zulmü ve kıtlık uygulamalarının Meclis Başkanlık kararıyla kınanması da bekleniyor.