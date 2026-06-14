Son dakika... CHP'den gözaltındaki öğretmenler için çağrı: 'Derhal serbest bırakın!'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) mülakat uygulaması nedeniyle mağdur edildiğini belirten 1611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenlerin Ankara'da TBMM önünde yapmak istediği eyleme, polis sabah saatlerinde müdahale etti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

MEB önünde toplanan öğretmenler, buradan TBMM Çankaya Kapısı'na yürümek istedi. TBMM önünde açıklama yapmak isteyen öğretmenler, Güvenpark'ta polis engeliyle karşılaştı.

Polisin müdahalesi sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Öğretmenlere destek vermek üzere alana gelen TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban da gözaltına alındı.

CHP'DEN ÇAĞRI GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın "Haklarını arayan öğretmenler gözaltına alınıyor" paylaşımını alıntılayarak, gözaltına alınan öğretmenlerin serbest bırakılmasını istedi.

"MEB'İN ÇÖZEMEDİĞİ SORUNLAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Özçağdaş, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu olarak Kahramanmaraş’ta çalışmalarımızı sürdürürken görüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözemediği sorunlar büyümeye devam ediyor. Yıllardır haklarını almak için mücadele veren, özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz ve mülakat mağduru öğretmenlerimiz, MEB önünde açıklama yapmak isterken polis müdahalesi ile karşılaşıyor! Öğretmenin karşısına mülakatla, barikatla ve şiddetle çıkan bu liyakatsiz sistemi mutlaka değiştireceğiz."

"GÖZALTINDAKİ TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİ DERHAL SERBEST BIRAKIN"

CHP'li Özçağdaş sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitimi de ülkenin aydınlık geleceği olan öğretmenlerimizi de bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Öğretmenlerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Verdiğiniz sözleri tutun, öğretmenlerimizin yaşadığı haksızlıkları ortadan kaldırın! Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ve gözaltındaki tüm öğretmenlerimizi derhal serbest bırakın!"