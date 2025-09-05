Son Dakika... CHP İstanbul İl Kongresi dosyaları Ankara'ya gönderildi

CHP'nin, İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve "oylamaya hile karıştırma" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyaları, Ankara'ya gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline ilişkin birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı. Bu doğrultuda İstanbul İl Kongresine yönelik alınan karara ilişkin dosyalar Ankara'ya gönderildi.

ANKARA DOSYALARI İSTEMİŞTİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin hukuk ve ceza dava dosyalarını İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'ndan talep etmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaları talep üzerine Ankara’daki mahkemeye iletti.