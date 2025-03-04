Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 04.03.2025 - 16:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin en son düzenlenen İstanbul İl Kongresi hakkında, 'seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. 

Başsavcılık, soruşturmanın 'İl kongresi seçimlerinde seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialar' üzerine başlatıldığını açıkladı.

8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İl Kongresi'nde CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazanmıştı. Özgür Çelik oyların 342'sini, Cemal Canpolat oyların 310'unu almıştı.  

 


Etiketler: #CHP İstanbul İl Başkanı #chp İstanbul İl Başkanlığı

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