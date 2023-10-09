Oylama tamamlandı, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 01:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 01:58

CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin kazananı belli oldu. İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'in destekçileri salonu sloganlar ile inletti. Sevinen delegeler "Türkiye'nin gururu İmamoğlu" ve "Özgür Başkan", "Gençlik inandı gençlik kazandı" sloganları attı.

Resmi sonuca göre bir diğer il başkanı adayı eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat 310 oy alırken Özgür Çelik 342 oy ile İl Başkanlığı yarışını kazandı.

Resmi sonuçların açıklanmasından yaklaşık yarım saat önce sloganlar ve marşlar eşliğinde kutlamalara başlayan Özgür Çelik destekçileri resmi sonuçlar açıklanana dek salondan ayrılmadı.

Resmi sonuçların ardından açıklama yapan Özgür Çelik, şunları kaydetti:

"Demokratik biçimde yarıştığımız sayın Cemal Canpolat buradaysa kendisini kürsüye davet etmek istiyorum, henüz görevi devralmadık İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu buradaysa kendisini davet ediyorum. Yol arkadaşlarım, Anadolu'nun dört bir yanından hem partililerimiz hem yurttaşlarımız kongremizi takip etmek üzere buraya geldiler. Hepsine sonsuz ve yürekten teşekkürler. Tarihi bir kongreyi gerçekleştirirken erken saatlerden beri burada olan örgütümüze teşekkür ediyorum.

CHP kongrelerinin kaybedeni olmaz biz burada sizlerle birlikte bu salondan çıkacağız. Bu bir zafer konuşması değil, biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz.

Yarın basında CHP kongresi tartışacaklara sesleniyorum lider sopasıyla il başkanı belirleyenleri tartışın. Bugün burada yapılan eleştirilerin hepsini alıp yoğurup yol haritası belirleyeceğiz. Kongrenin heyecanıyla sarf edilmemesi gereken sözler de söylendi. Ancak biz tüm örgütümüzle kucaklaşmaya hazırız. İlk gideceğim yer orta tribünden diğer adayın lehine slogan atan ilçedir. İstanbul'da artık eşitlikçi bir yönetim anlayışı var. 39 ilçe başkanına eşit davranan bir mücadeleyi gerçekleştireceğiz. İstanbul'dan bir kıvılcımı çakarsak bu umut Türkiye'ye ışık olur demiştik. Birleşe birleşe kazanacağız.

8 yaşında bir çift lastik ayakkabı ile geldiğim bu şehirde bugün CHP'nin en önemli makamlarından birine beni layık gören örgütümüze teşekkür ediyorum. Çok gururluyum. Bir emekçinin çocuğu bu ülkede il başkanı, belediye başkanı olabiliyorsa bunu demokrasiye, cumhuriyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz."