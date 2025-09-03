Son Dakika... CHP kayyum kararına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin durdurularak yerine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması kararına itirazda bulundu.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in “tedbiren görevden uzaklaştırma” kararına itiraz etti.

CHP Tüzel kişilik olarak karara ilişkin itiraz dilekçesini mahkemeye sundu.

TEK İN CHP'DEN İHRA Ç ED İLDİ

CHP lideri Özgür Özel, dün akşam MYK sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" dedi. Özel, "Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılaşacağı muamele budur" diye konuşmuştu.

CHP'DEN İSTANBUL'A ÇA ĞRI

CHP, İstanbul’daki kritik gelişmelerin ardından tüm il başkanlarını İstanbul'a çağırdı.

DELEGELER İMZA VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdiklerini bildirdi.