Son dakika... CHP kurultayında Erdoğan yuhalandı, AKP'li Mustafa Elitaş salonu apar topar terk etti!

29.11.2025 12:09:00
Son dakika haberi... CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı videoya tepki üzerine salonda yuhalama sesleri yükseldi, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın salonu terk ettiği görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Arena Spor Salonu’nda 3 gün sürecek 39’uncu Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. 

Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla açılışı yapılan kurultaya, AKP adına Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

AKP'Lİ ELİTAŞ SALONU TERK ETTİ

Kurultayda, CHP’ye yönelik operasyonlara dair hazırlanan bir video gösterimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı bölüm tepkilere yol açtı. 

Salonda 'yuhlama' seslerinin yükselmesi üzerine Mustafa Elitaş’ın salonu terk ettiği görüldü.

İşte o anlar...

KURULTAY İKİNCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. CHP Lideri Özgür Özel, 2025’te iki kez, toplamda üç kez genel başkan seçildi. 39. Kurultay'da rakipsiz görünen Özel, yeniden aday.

