CHP’nin tarihi kurultayında sıcak dakikalar: İmamoğlu’ndan uyarı geldi!

CHP’nin kurultayında sıcak dakikalar yaşandı. Turan Aydoğan’ın konuşması sırasında ‘değişim’ sloganları yapıldı. Bir kişi ise sahneye atladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:38
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81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay’ında, CHP Parti Meclisi Üyesi Turan Aydoğan’ın konuşması sırasında ‘değişim’ sloganları atıldı. Daha sonra bir kişi sahneye atladı. 

Oy çokluğuyla Divan Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ise konuya yönelik uyarıda bulundu. İmamoğlu “Değerli arkadaşlar, şimdi az sayıda kadın konuşmacılarımızdan biri sahnede. Lütfen saygın bir kurultayı sürdürme konusunda takip etmeye devam ediyorum. Buradaki kalabalığı geriye çekelim” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra CHP PM üyesi Nazmiye Halvaşi konuşmasına başladı.


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