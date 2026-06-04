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Son Dakika... CHP'li 3 isim Kılıçdaroğlu ile görüşecek: 'Özgür Özel' ayrıntısı

Son Dakika... CHP'li 3 isim Kılıçdaroğlu ile görüşecek: 'Özgür Özel' ayrıntısı

4.06.2026 19:14:00
Güncellenme:
ANKA
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Son Dakika... CHP'li 3 isim Kılıçdaroğlu ile görüşecek: 'Özgür Özel' ayrıntısı

Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç'tan oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Heyetin Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden önce Özgür Özel ile telefonla görüştüğü bildirildi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan oluşan heyet, mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 19.30'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Heyet, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden önce seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.

Aynı 3 isim dün de (3 Haziran' 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de görüşmüştü. 

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