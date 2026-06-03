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Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım'

Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım'

3.06.2026 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Şarkılarımı kullanmayın, aksi halde yasal yollara başvuracağım'

Sanatçı Onur Akın, mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, adının geçtiği şarkılarının kullanılmamasını istedi. Akın, eserlerinin kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağını açıkladı.

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Sanatçı Onur Akın, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, adının geçtiği şarkılarının kullanılmamasını istedi. Akın, şarkılarının kullanılmaya devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağını açıkladı.

2014 yılında Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'de yaşanan son sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akın, açıklamasında, "Türkiye birincisi olmuş, iktidara yürüyen partiye, iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne en büyük çelmeyi taktınız butlan kararına uyarak" ifadelerini kullandı.

"ŞARKILARIMI KULLANMAYIN"

"Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı" diyen Akın, "Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak" dedi.

Akın, Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği şarkılarının kullanılmamasını isteyerek, "Bu saiklerle partiye yaptığım birçok şarkımın içinde adınızın geçtiği eserlerimin sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum. Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm" ifadelerini kullandı.

Onur Akın'ın açıklaması şöyle:

"2009 yılında CHP Grup Başkanı iken TV'lerde yapmış olduğunuz, belgeye dayalı ve AKP'li rakiplerinizi adeta terlettiğiniz, istifaya zorladığınız ve iktidarın yolsuzluklarını yüzlerine vuran, sakin, kendinden emin, dürüst tavrınızla muhalif kitlelere umut olduğunuz duruşunuzla sevmiştik sizi…

Hayatı boyunca halkının sorunlarına yakın, duyarlı, ihtiyaç duyulan her emek, barış, demokrasi ve özgürlük eksenli eylemlilik ve platformlarda bulunmuş, bu çizgide şarkılar da bestelemiş, sol değerlere sahip bir sanatçı olarak beni de heyecanlandırdınız ve harekete geçirdiniz…

Duyduğum duyarlı sanatçı sorumluluğu sabaha karşı 04.00'da bana Kılıçdaroğlu marşını besteletti…Siyasi partilerde seçim şarkısı algısını değiştiren ve kaliteyi artıran sıfır (yeni) beste geleneğini başlatan bu şarkıyı o günkü şartlarda yapmış olmaktan pişman değilim…Elimi duyduğum aydın sorumluluğuyla, ülkem, partim ve halkım için taşın altına koymam gerekirse her zaman koydum, yine koyarım...

Fakat gelinen şu noktada 13 seçim yenilgisi, yapılan siyasi hatalar, artık nedense yapılmayan düellolar, ortaya çıkmayan belgeler, başarısızlıklarınız nedeniyle milyonlarca sol, sosyal demokrat, laik, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kitleleri tekrardan umutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklediniz…Bu da haklı olarak yapılan seçimli kurultayda genç, çalışkan ve tekrardan umut vadeden, genel başkan adayı sn. Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na karşı parti içi iktidarı demokratik yollarla kaybetmenize sebep oldu ve parti adeta tarihi olarak şahlandı ve ilk seçimde birinci parti oldu…

YAKIŞMADI SAYIN KILIÇDAROĞLU

Benim sizden beklediğim, eski bir genel başkan olarak partinizin başarısı için, bu genç ve başarılı kadroyu tebrik etmek, ellerini sıkmak ve kutlamaktı…Gerektiğinde diğer eski genel başkanlar gibi yanlarında durarak desteklemenizdi…Fakat sizin geldiğiniz nokta adına maalesef üzüntü duyuyorum…Türkiye birincisi olmuş, iktidara yürüyen partiye, iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne en büyük çelmeyi taktınız butlan kararına uyarak…

Pir Sultan’ın dediği gibi, ille dostun bir tek gülü yareler beni…Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı…Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak…Bu saiklerle partiye yaptığım birçok şarkımın içinde, adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan da kaldırılmasını istiyorum…

Yeter bu ülkeye kıymayın efendiler!..

Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm…

Saygılarımla..."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Onur Akın

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