Son Dakika... Büyükçekmece eski Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir ile birlikte 2 kişiye tahliye!

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti.
İncelemesini tamamlayan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Ağustos’ta iddianameyi kabul etmişti. Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmış ve duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlenmişti.
Mahkeme heyeti, bugün görülen ilk duruşmada; tutuklu sanıklar Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı tahliye kararı verdi.
Bir sonraki duruşma 25 Aralık 2025 saat 13.30’a ertelendi.