Son Dakika... Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Serdar Öktem'le yanıt: 'Konuşmayan bir tek sensin MHP'li!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yeniden Meclis çatısı altındayız. 3 büyük krizi yaşamaya devam ettik. Demokrasi krizi, adalet krizi, ekonomik kriz.

70 günde ülkenin sorunları büyürken biz de mücadelemizi büyüttük. 70 günde 20 büyük eylem yaptık. Meydanları doldururken, bizimle rekabet edemeyenler saldırılarına devam ettiler. Milletinden gönlünden düşmüşlerdi, gözünden de düştüler.

1 Ekim'de Meclis'e gelip poz kestiler. İktidarın başındaki zatın açılış konuşması yapıp, demokrasiden söz edip dönüp gidip zulmüne devam edecek olan 200 güne tanıklık etmek istemedik. Bunu Meclis'e saygısızlık diye nitelendirmek istediler.

15 Temmuz gecesi darbe gerçekleştiğinde ki bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır. O güne kadar olanca haksızlığa, hukuksuzluğa, çelişkilere kavgalara rağmen o gece bir karar verdik. Düşünmeden genel merkezimizde toplanıp muhataplarımızı aradık. Meclis'i açın beraber direnelim dedik.

Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan darbede demokrasinin safında yer aldık. Sandıkla geldiği halde sandıktan kaçanlara karşı yani 19 Mart darbecilerine karşı 15 Temmuz darbecisine nasıl yüz vermediysek onlara da vermedik, karşılarına dikildik.

Kimse bana Erdoğan'ı dinlemek milli iradeye saygıdır demesin. Sıkıştığında milli iradeye sarılıp, birinci olunca milli iradeye sarılıp İstanbul'u kaybedince mundar oldu diyeceksin. Ey Erdoğan, 202. günündeyiz darbenin. Türkiye'nin en büyük ilçesini kazanan başkanımın koltuğu boş. Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın koltuğu da boş hücresi de.

Kimse neyle suçlandığını bilmemektedir, iddianame hala yok.

Bu kadar iftira ve kul hakkına girdikten sonra ben sana bir şey demem. Rahmet Necmettin Erbakan sana demişti ki 'ömür boyu alnını secdeden kaldırmasan bu vebalden kurtulamazsın evladım'.

Okuyor oradan. "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li." Külliyen yalan. Soruyorum buradan hangi hangi şahitler CHP'liymiş? Gizli tanık dediği odun isimleriyle Ladinler, Çınarlar söylediği çocuk tacizcisi olan gizli tanık mı CHP'li? Ya da 3 kuşak babasından kalan malına, mülküne çökülüp de geçmişte AKP'den ihale alıyordu. Şimdi İBB'den almış diye malına çökülen, şimdi de imza atarsan sana bunları geri veririm deyince iftiralara imza atan iş adamları mı CHP'li? Ya da, ya da insanları çoluğuyla, çocuğuyla tehdit eden, "Bu imzayı atmazsan evladının yüzünü 20 yıl göremezsin." diyen, 80 yaşında anasından 500 kilometre öteye evlatları yollayan hasta 26 yaşındaki çocuğu hücreye tıkıp babasına "at artık imzayı, çıkar oğlunu" diyen, kendini itirafname imzalamaya çağırıp yoldayken karısını, eşini gözaltına alıp onun çıkması senin atacağın imzaya bağlı diyenlerin kurduğu kumpasın ne tarafı CHP'li? Ama Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli buraya kadar, buraya kadar geldi. Öyle, o CHP'li, bu CHP'li, hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li.

BAHÇELİ'YE YANIT

Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın, bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılananlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen MHP'li...

Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Hak ettiğini duyarsın. Bu partinin evlatlarına, suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarının vakti çoktan gelmişti. Bundan sonra da duyacaklar. Hadi meydan. Hadi meydan! Hadi bakalım. Bir daha, bir daha duyduğum anda hırsız CHP'li, bilmem ne CHP'li anlatacağım kimler hangi suç örgütleriyle birer birer ilişkili. Bu yüzden buradan sonra gösterdiğimiz sabrı, gösterdiğimiz sabrı anlayışı yaşa saygıyı, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreçte üzerimize düşen hepimizin üstüne düşen görevi bundan dolayı duyup da duymadığımızı, sustukça sustuğumuzun sonunda geldiğimiz nokta sağlık dilediğimiz grup toplantısında çıktığınız ilk kürsüde arkadaşlarımın haysiyetiyle oynayan hak etmediğimi duyuran hak ettiğini duyacak bundan sonra.

Şimdi bazı yandaş kalemler 2.000 sayfa iddianame diyor. Hazır o kadar da güzel hemen manşete ver. "Tuğla gibi iddianame hazır" diyor. Dersiniz ben tuğla gibi iddianameyi bir Google'a yazın bakalım kim söylemiş? 2.500 sayfalık Zekeriya Öz'ün iddianamesi Çıkmazdan 10 gün önce devrin Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi ve bugünün iktidar yanlısı Yeni Şafağı, Sabahı hepsi birden Zekeriya Öz'ün iddianamesine "Tuğla gibi iddianame" demişlerdi. Şimdi bugünün Zekeriya Öz'lerinin yazdığı iddianameyi aynı kelime oyunuyla, aynı manşetlerle söylemeye çalışanlara söylüyorum: O tuğla gibi iddianamede Kuddusi Okkır'a örgüt kasası diyorlardı.

Cenazesini Silivri Belediyesi kaldırdı. Ali Tatar'a suikastçı dediler. Beylik silahıyla canına kıydı. Masumiyeti eninde sonunda ortaya çıktı. Türkan Saylan'a ajan diyorlardı o iddianamede tuğla gibi. Tuğla gibi iddianame İlhan Selçuk'a darbeci diyordu. Tuğla gibi iddianame Mustafa Balbay'ı, Mehmet Haberal'ı, Tuncay Özkan'ı müebbet hapisle cezalandırıyordu. Şimdi bu arkadaşlar, bu büyüklerimiz alınları açık, başları dik bu Meclis'in koridorlarında geziyorlar. Zekeriya Öz tuğla gibi iftiranameyi yazdı. Sıçan gibi kaçtı sonunda, sıçan gibi kaçtı! Şimdinin tuğla gibi iddianamesi Ekrem İmamoğlu'na örgüt lideri dese ne olur? Hapiste yatan arkadaşlarımıza iftira atsa ne olur?

Biz o tuğla gibi iftiranameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, yazanları yargılamak için. Tuğla gibi iddianameyi bekliyoruz. Yıllardır aylardır yapılan haysiyet cellatlığına o iddianamede nasıl kılıf uydurmuşlar görmek için. Göremezsek sormak için yazdıklarını çürütmek için. Ve eninde sonunda herkes şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi yargıya saygılıdır. Savcılığı, hakimliği avukatlık gibi en kutsal meslektir. Bu mesleği yüreğine adalet dağıtmak düşenler. Ama kendilerini birilerinin siyasi operasyonuna alet edenler sabahleyin vicdanlarını evde askıda unutup gittikleri kürsülerden haksızlık edenler.

İktidarımızda hiçbir partinin de bir siyasinin talebini değil adalet talebini duyanlar namusuyla adalet dağıtacak olanlar tam bir yargı bağımsızlığına tam bir hakim güvencesine sahip olacaklar ve onlar adalet dağıtacaklar. O olsun diye Allah'ın izniyle iktidarımızın ilk başında bugünkü adalete yerleşmiş başta beyaz Toroslar, Ak Toroslar Çetesi olmak üzere bütün çeteleri dağıtacağız, adalet dağıtılmasının önünü açacağız.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar. Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar. Erdoğan dün utanmadan sıkılmadan çıkıp diyor ki ;'kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolara yükseldi.' Asgari ücrete yüzde 20 zam hedeflenen yerde yüzde yüksek faize savaş ilan ediyoruz. Vatandaşın sırtından bu keneleri söküp atacağız."