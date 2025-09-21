Son dakika... CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı: Özgür Özel tek aday! Bin 127 delege sandık başına gidiyor...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak.

Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapılacak; ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Hukuki engelleme girişimlerine rağmen toplanan kurultayda, Özgür Özel’in karşısına rakip çıkması beklenmezken, yönetimde kapsamlı bir değişiklik öngörülmüyor.

A TAKIMI KORUNACAK

Güven oylamasının tamamlanmasının ardından genel başkanlık ve Parti Meclisi üyelikleri için sandık başına gidilecek. Özel, tek aday olacağı seçimlerde blok liste yöntemini kullanacak.

Bu kapsamda Özel’in, 21’inci Olağanüstü Kurultay’da belirlenen A Takımı korunacak.

SEYİRCİ ALINMADI

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmıyor. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN KATILACAK MI?

İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan ve bazı partililerin kurultayda aday olması için çağrıda bulunduğu eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılması beklenmiyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegelerin ve CHP İstanbul İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de kurultaya katılmayacağı ifade ediliyor.

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARININ FOTOĞRAFLARI SALONDA

CHP’nin 22. Olağanüstü "Darbeye ve Kayyuma Hayır" Kurultayı’nda tutuklu belediye başkanların fotoğrafları yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL SAAT 10.03 İTİBARIYLA SALONA GİRİŞ YAPTI

CHP lideri Özgür Özel, saat 10.03 itibarıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılacağı salona giriş yaptı.

CHP lideri, salona girişte kurmaylar ve partililerle tokalaştı.

DİVAN BAŞKANI MURAT EMİR OLDU

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir önerildi.

Emir oylama sonucunda Divan Başkanı olarak seçildi.

AYRINTILAR GELECEK...