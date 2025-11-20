Son Dakika... CHP'nin 'İmralı' toplantısı sona erdi

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'daki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin oylamasından bir gün önce partiler tutumlarını açıklıyor.
CHP'nin süreç komisyonunun İmralı'ya yapacağı ziyarete ilişkin toplantı sona erdi.
2 buçuk saat süren toplantıdan İmralı ziyaretine ilişkin alınan kararın açıklanması bekleniyor.
ÖZEL KONUYU MYK'DA DEĞERLENDİRECEK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sonrasında konuyu MYK'da değerlendirerek komisyon oylaması öncesi kararı açıklayacağı bildirildi.
AKP: OLUMLU BAKIYORUZ
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler AKP'nin İmralı ziyaretine yönelik kararını açıkladı. 1 saatlik toplantı sonrası açıklamada bulunan Güler ''İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz'' dedi.