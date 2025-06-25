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Son Dakika... CHP'nin Kurultay davasında yeni gelişme: İddianame, incelenmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi

Son Dakika... CHP'nin Kurultay davasında yeni gelişme: İddianame, incelenmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi

25.06.2025 15:13:00
Güncellenme:
AA
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Son Dakika... CHP'nin Kurultay davasında yeni gelişme: İddianame, incelenmek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi

Son Dakika Haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, görevsizlik kararına yönelik itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamında bir değerlendirme yaparak, dosyada ağır cezalık suç olup olmadığına karar verip, sanıkların hangi mahkemede yargılanması gerektiğini belirleyecek.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

KURULTAY İPTAL DAVASI 30 HAZİRAN'DA


Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi, dava 30 Haziran'da görülecek.
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