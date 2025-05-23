Son Dakika... CHP'nin TBMM grup yönetimi belli oldu

CHP'nin Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ İKİNCİ TURDA SEÇİLDİ

TBMM Başkanvekili için yapılan seçimler ikinci tura kalırken ilk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı. Seçimin ikinci turunda 72 oy alarak CHP’nin TBMM Başkanvekili seçilen isim Tekin Bingöl oldu. Gürsel Erol ise 54 oy aldı.

İDARE AMİRİ BELLİ OLDU

TBMM İdare Amiri, Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı oldu. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tekirdağ Milletvekili Nurnet Yontar ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da katip üyeliğine seçildi