Son dakika... CHP'de 24 il başkanı istifa etti

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de 81 il başkanıyla bir araya geldi. tv100'ün haberine göre, 24 il başkanı istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:15
Son dakika... CHP'de 24 il başkanı istifa etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının CHP Genel Merkezi'nde saatler önce başlayan toplantı devam ediyor. tv100'ün edindiği bilgiye göre, 24 il başkanı istifa etti.

Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler masaya yatırılıyor. Kritik toplantının öncelikli gündem maddesi ise seçim sonrası başlayan "değişim" tartışmaları oldu.

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