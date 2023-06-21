Son dakika... CHP'de 24 il başkanı istifa etti

Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:15

Güncelleme: 21.06.2023 - 20:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının CHP Genel Merkezi'nde saatler önce başlayan toplantı devam ediyor. tv100'ün edindiği bilgiye göre, 24 il başkanı istifa etti.

Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler masaya yatırılıyor. Kritik toplantının öncelikli gündem maddesi ise seçim sonrası başlayan "değişim" tartışmaları oldu.

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