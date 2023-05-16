Son Dakika: CHP'de ikinci tur çalışmalarını Mehmet Ali Yüksel yönetecek
Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) nezdinde "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Mehmet Ali Yüksel, Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi.
Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür” denildi.
Yüksel, 2015-2019 arasında İstanbul’da CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Onursal Adıgüzel'in istifasının ardından Yüksel'in, seçimde ikinci tur çalışmalarını yöneteceği ifade edildi.
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