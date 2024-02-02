Son Dakika... CHP'de kritik toplantı bitti: 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu
Son dakika haberi... CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası 103 belediye başkanı adayı daha belli oldu.
31 Mart yerel seçimine 2 aydan az bir süre kaldı. Bu süreçte siyasi partilerin adayla belirme mesaisi ise devam ediyor.
CHP, MYK ve PM toplantılarının ardından yerel seçimlerde yarışacak 103 belediye başkan adayını daha duyurdu.
CHP’de adaylığı kesinleşen isimler şöyle:
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