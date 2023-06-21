Son dakika... CHP'den, '24 il başkanı istifa etti' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 21.06.2023 - 20:15

Güncelleme: 21.06.2023 - 21:57

'Değişim' söylentileri süren CHP'de 81 il başkanı Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sürerken, 24 il başkanının görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

Söz konusu iddialar CHP tarafından yalanlandı. CHP Teyit tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, CHP’li 24 il başkanının istifa ettiği yönündeki haber doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

? İddia: CHP’de 24 il başkanı istifa etti.



? Gerçek: “Bazı medya organlarında yer alan, CHP’li 24 il başkanının istifa ettiği yönündeki haber doğru değildir.” pic.twitter.com/CL0luqhDRT — CHP Teyit (@teyitCHP) June 21, 2023

Öte yandan T24'ün haberine göre toplantı sırasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı.

TOPLANTI SONA ERDİ

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, 8 buçuk saat sürdü. Basına kapalı toplantıda, kurultay takvimi ele alındı ve seçim sonuçları değerlendirildi.

Toplantının sona ermesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız"