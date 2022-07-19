Son Dakika: CHP'den Danıştay'ın 'İstanbul Sözleşmesi' kararına jet yanıt: 'Dur diyemedi'

19 Temmuz 2022 Salı, 16:14

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" buldu. Daire İstanbul Sözleşmesini'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshinin iptal istemini reddetti.

Oy çokluğuyla (2 karşı oyla) reddedilen kararda İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu ifade edildi.

CHP'DEN JET YANIT

Söz konusu karara ilişkin ilk tepki CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Danıştay, bir kişinin TBMM’yi, hukuku ve Anayasayı yok saymasına dur diyemedi" dedi.