Son Dakika: CHP'li 3 vekil hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı’na gönderildi
CHP milletvekilleri Seyit Torun, Ali Mahir Başarır ve Turan Akdoğan hakkında "Yalova’daki mahkemeye hakaret ettikleri" iddiasıyla hazırlanan fezlekeler, Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim 2022 günü yapılan duruşmada; izleyici olarak bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında “Duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettikleri” iddiasıyla dokunulmazlık fezlekesi hazırladı.
Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/145 esas sayılı dosyasının 27.10.2022 tarihli duruşmasına izleyici olarak katılan CHP Milletvekilleri Ali Mahir BAŞARIR, Seyit TORUN ve Turan AYDOĞAN’ın; duruşma sırasında yargılamaya müdahale etmeleri, mahkeme heyetine hakaret ve tehditvari sözler sarf etmeleri ve kürsüye yürümeleri ile ilgili olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cumhuriyet Başsavcılığımıza yetkisizlikle gönderilen ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda adı geçen milletvekilleri hakkında duruşma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından dolayı ayrı ayrı tanzim edilen fezlekeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere, T.C. Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10.11.2022”
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