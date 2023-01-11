Son Dakika: CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili komisyon kurulacak
Son dakika haberi... CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması tezkerelerini görüşmek üzere toplandı.
Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri katılmadı. Toplantıda hazırlık komisyonu oluşturulmasına karar verildi. Hazırlık komisyonu şu milletvekillerinden oluştu:
“AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç.”
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