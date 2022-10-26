Son Dakika: CHP İçişleri Bakanlığı önünde açıklama... CHP'li Erkek'ten Soylu'ya sert sözler

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:38

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki milletvekillerinden oluşan CHP heyeti, İçişleri Bakanlığı önünde görevinden alınan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için basın açıklamasında bulundu.

Erkek burada yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat ve onun temsil ettiği Saray iktidarı, ülkemizde yerel demokrasiyi de katletti. Yerelde demokrasi olmadan ülkede demokrasi olmaz. En son da söyleceğimizi şimdi söyleyelim. Hiç kimsenin endişesi olmasın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı; Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bizim iktidarımızda seçilmiş hiçbir belediye başkanı, seçilmiş hiç kimse yargı kararı olmadan görevinden uzaklaştırılamaz" dedi.

"YALOVA'DA BİR KUMPAS KURULDU"

"Sayın Vefa Salman Yalova'da 2014 seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi" diyen Erkek, "İstanbul'da olduğu gibi Yalova'da da seçimi yenilediler. Yine kazandı. 2019 yerel seçimlerinde yine kazandı. Yalova tarihinde üst üste 3 seçim kazanan tek belediye başkanı. Sandıkta yapamadıklarını işte masa başında yaptılar. İşte bu arkamızdaki İçişleri Bakanlığı'nda bakanların koltuğunda oturan zatla birlikte Yalova'da bir kumpas kuruldu ve Yalova halkınının iradesi gasp edildi. Nasıl mı? 2010 yılınd abaşlayan bir zimmet davası" ifadelerini kullandı.

RAPORLARA DİKKAT ÇEKTİ

AKP dönemini işaret eden Erkek, "Belediye başkanımızın döneminde, ortaya çıkar çıkmaz Sayın Vefa Salman şikayetçi oluyor. Ne dramatiktir ki şikayetçi olduğu soruşturma dosyası nedeniyle İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılıyor. Ne zaman? 27 Şubat 2020 tarihinde. Hemen davayı açılıyorlar. 5 ayda belediye başkanımız hakkındaki dava açıldı. Önceki dönem belediye başkanı hakkında ne zaman açıldı biliyor musunuz? 3 yıl sonra... Daha yeni. Yarın Yalova'da duruşma gerçekleşecek. Bu arada Sayın Vefa Salman bakanlıklara, valiliklere yazı yazdı; 'gelin bizi denetleyin' diye. Görevden alındığı soruşturma dosyasında raporlar var. Bilirkişi raporu diyor ki; 'Sayın Vefa Salman ve belediye başkanı yardımcısı Halit Güleç suçssuzdur'" diye konuştu.

SOYLU'YA SERT SÖZLER: "SUÇ İŞLERİ BAKANI MISIN?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Senin görevin siyaset yapmak değil. Uyuşturucu baronlarınla mücadele et, kara parayla mücadele et. Sen İçişleri Bakanı mısın? Suç işleri bakanı mısın?" sözleriyle yüklenen Erkek şunları kaydetti:

"Bunların iddia edilen bu eylemlerle bir bağı yok diyor. Sonra MASAK'tan rapor aldırıyorlar. Yedi sülalesini araştırıyorlar Vefa Salman'ın. Hiçbir şey bulamıyorlar. Tertemiz. Sonra mahkeme bir rapor istiyor. Ankara'ya gönderiyor dosyayı. Emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi raporu geliyor Yalova Mahkemesi'ne. O da diyor ki; 'evet bu iddia edilen eylemlerle ilgili Sayın Vefa Salman'ın belediye başkanının ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in hiçbir sorumluluğu yoktur' diyor. İtiraz ediyor savcı, hatta bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunun diyor. Bu da çok dramatik. Mahkeme tekrar bilirkişi incelemesi yaptırıyor. En son rapor 17 Ağustos 2022'de geldi. O rapor da ilkindeki gibi. Peki siz niye hala bekliyorsunuz göreve iade etmemek için? Hangi gerekçeyle Yalova halkını iradesini gasp etmeye devam ediyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İçişleri Bakanlığı'nın önünden bir kez daha sesleniyoruz; Yalova'nın seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bu talimatları verenler görevlerini kötüye kullanıyorlar. Suç işliyorlar. Demokrasiyi katlediyorlar. Aslında en büyük kötülüğü farkında olmadan ülkemize yapıyorlar. Adaletin olmadığı yerde yoksuzlukla, yolsuzlukla mücadele edebilir misiniz? Sayın Süleyman Soylu, sen bizim belediye başkanlarımızla mücadele etmeyi bırak. Senin görevin siyaset yapmak değil. Uyuşturucu baronlarınla mücadele et, kara parayla mücadele et. Sen İçişleri Bakanı mısın? Suç işleri bakanı mısın?"