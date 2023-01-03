Son Dakika: Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi

Son dakika gelişmesi... 6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayı ile her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 20:49
Son Dakika: Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması TBMM'de kabul edildi
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