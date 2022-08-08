Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayı iftarına katıldı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:37

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın Hüseyin Gazi Cemevi'ne yapacağı ziyaret öncesi, Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulu tarafından bir açıklama paylaşılmıştı.

Ziyaretten haberleri olmadığını belirten dernek yönetimi, "Bu ziyaret programı Hüseyin Gazi Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın kişisel inisiyatifi ile organize edilmiştir. Ziyaret sürecinden ne Vakıf Kurucular Kurulu'nun ne dernek Yönetim Kurulu'nun ne de Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dernek Başkanımız Melih Hız’ın bilgisi bulunmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"ZİYARET, KİŞİSEL İNİSİYATİF İLE ORGANİZE EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın tamamı şöyleydi:

"İki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da bir Cemevini ziyaret edeceği haberi medyaya düştü. Bizlerde birçok Alevi Kurumu gibi bu ziyaretin nerede olacağını, Alevilere karşı inkârcı politikaları sürdüren siyasi iktidarın nerede ve ne zaman bu ziyareti gerçekleştireceğini merak ediyorduk.

Hüseyin Gazi Kültür Derneği olarak ziyaretin dernek merkezimizin bulunduğu Hüseyin Gazi Dergâhı'nda olacağını haberden sonra öğrenmiş olduk. Bu ziyaret programı Hüseyin Gazi Vakıf Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın kişisel inisiyatifi ile organize edilmiştir. Ziyaret sürecinden ne Vakıf Kurucular Kurulu'nun ne dernek Yönetim Kurulu'nun ne de Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dernek Başkanımız Melih Hız’ın bilgisi bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı her yeri ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin dayatma şeklinde olmaması beklenir. Dayatma ziyaret sırasında ismi alınan 4 Vakıf yöneticisi dışında kimsenin ziyarette bulunamayacağını da içeriyor. Dergâhımıza ziyarete gelenlerin dergâh adabına uyarak, dinlemeye, anlamaya, bir olmaya gelmesini beklerdik. Bu şekilde oldu bitti ile gerçekleştirilen dayatmacı bir ziyaret kabul edilemez.

Biz Yönetim Kurulu olarak R. Tayyip Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarında ilk defa gerçekleştirdiği Cemevi ziyareti sırasında orada olabilseydik, kendisine şu sorunlarımızı ve taleplerimizi yüz yüze dile getirecektik:

- Yargı kararlarına uyularak inanç ve ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz cemevlerinin ibadethane statüsü ve diğer ibadethanelere uygulanan kamusal ayrıcalıklar tanınmalı,

- AİHM kararları doğrultusunda zorunlu din dersleri uygulamasına son verilmeli,

- Alevi-Bektaşi köylerine maddi manevi cebirle cami yapılması uygulamasına son verilmeli ve imamlar geri çekilmeli,

- Devletçe el konulmuş bulunan Alevi-Bektaşi dergâhları ve inanç merkezleri Alevi-Bektaşi toplumuna devredilmeli,

- Madımak Oteli ‘utanç müzesi’ olmalı,

- Kamuda işe alımlarda ve görevde yükselmede ayrımcılığa son verilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabilecek kadar gücü elinde bulunduran tek kişilik hükümetin yukarda açık olarak yazdığımız talepleri yerine getirebilmesi için bir A4 kâğıdına Cumhurbaşkanı Kararnamesi veya Kararı olarak bu kararları yazdırıp imzalaması yeterlidir.

Bu ziyaretin bilgimiz dışında gerçekleştiğini ve bireysel kararla Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden Vakıf Başkanı’nı protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."