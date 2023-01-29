Son Dakika... Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı: Milletim hem aday yapacak hem cumhurbaşkanı

ALTILI MASA NE DEMİŞTİ?

Son olarak 26 Ocak'ta bir araya gelen ve yaklaşık on saat süren toplantı sonrası altılı masa tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Erdoğan’ın üçüncü defa aday olmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

"ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada, Erdoğan'ın adaylığına dair şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."