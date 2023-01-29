Erdoğan, belediyelere 'seçim dopingi' yaptı

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplama üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, 2023 yılı şubat, mart, nisan ve ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar içinde yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Mevzuata göre, belediye ve il özel idarelerinin Hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankasına olan borçları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları, bütçeden söz konusu kuruluşlara yapılan pay ödemelerinden kesilerek tahsil ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla 14 Mayıs seçimleri öncesinde 4 ay boyunca bu kesintiler yapılmayacak.

Söz konusu karar, “belediyelere seçim dopingi” olarak yorumlandı.