Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sığınmacı' açıklaması

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.

Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahı artıyor. Her ay rekorlar kırıyoruz. Bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. 240 milyar doları ihracatımız aştı.

İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık, sanayi üretimimizde ve ihracatımız her ay rekor kırıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahı artıyor. Her ay rekorlar kırıyoruz. Bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. 240 milyar doları ihracatımız aştı.

Kim ne derse desin başarı çıtasını her zaman yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu açıktır.

Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknoloji ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan saldırılara karşı MÜSİAD daima milletin yanında durmuştur. Bugün MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılının haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'ın güçlenmesi için çalışan eski başkanlarına da şükranlarımı sunuyorum.

"SIĞINMACILARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız.