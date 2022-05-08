HKP Genel Başkanı'na Erdoğan'a hakaretten yeni dava açıldı!

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:09

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeni dava açıldı.

HKP lideri Efe, "1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni" başlıklı yazı kaleme almıştı. Konuya ilişkin Efe hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ihbarı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, 10 Mayıs'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 09.45'te hâkim karşısına çıkacak.

"KOPUŞ SAVUNMALARINA TANIKLIK ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Konuya ilişkin HKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe; AKP’giller ve reisini kendi mahkemelerinde bir kez daha yargılayacak ve mahkûm edecek. Kaçak Sarayda mukim AKP’giller’in reisi, Nurullah Ankut Efe hakkında onlarca soruşturma ve davalar açtırmıştır. Ve bugüne kadar görülen davalarda Genel Başkan’ımıza toplam 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası verdirmiştir. Genel Başkan’ımız hakkında yeni açılan davalardan biri olan, Kurtuluş Yolu Gazetesi'nde yayımlanan bir yazısından dolayı açılan davanın ilk duruşması, 10.05.2022 tarihinde yapılacaktır. Daha önceki bütün duruşmalarında olduğu gibi Genel Başkanımız AKP’giller’i ve reisini yargılamaya devam edecektir. Bütün halkımızı, Genel Başkan’ımızın tarihe geçecek olan kopuş savunmalarına tanıklık etmeye çağırıyoruz."