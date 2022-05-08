HKP Genel Başkanı'na Erdoğan'a hakaretten yeni dava açıldı!
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yeni dava açıldı.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe'ye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeni dava açıldı.
HKP lideri Efe, "1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni" başlıklı yazı kaleme almıştı. Konuya ilişkin Efe hakkında Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ihbarı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe, 10 Mayıs'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 09.45'te hâkim karşısına çıkacak.
"KOPUŞ SAVUNMALARINA TANIKLIK ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
Konuya ilişkin HKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe; AKP’giller ve reisini kendi mahkemelerinde bir kez daha yargılayacak ve mahkûm edecek. Kaçak Sarayda mukim AKP’giller’in reisi, Nurullah Ankut Efe hakkında onlarca soruşturma ve davalar açtırmıştır. Ve bugüne kadar görülen davalarda Genel Başkan’ımıza toplam 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası verdirmiştir. Genel Başkan’ımız hakkında yeni açılan davalardan biri olan, Kurtuluş Yolu Gazetesi'nde yayımlanan bir yazısından dolayı açılan davanın ilk duruşması, 10.05.2022 tarihinde yapılacaktır. Daha önceki bütün duruşmalarında olduğu gibi Genel Başkanımız AKP’giller’i ve reisini yargılamaya devam edecektir. Bütün halkımızı, Genel Başkan’ımızın tarihe geçecek olan kopuş savunmalarına tanıklık etmeye çağırıyoruz."
Basına ve Kamuoyuna— HKP (@kurtuluspartisi) May 8, 2022
HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe; AKP’giller ve Reisini kendi mahkemelerinde bir kez daha yargılayacak ve mahkûm edecek.https://t.co/J3GI3kPb4U pic.twitter.com/V3SOHpIMcP
Video Haberler
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
- Ağabeyini vuran eski MHP milletvekili serbest
- CHP'li Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
- Hırsızın fotoğrafını dükkanın camına astı
- Belgrad Ormanı'na akın ettiler
- Mizaha bile sansür!
- Köpeği araca bağlayıp sürükledi!
- Yol kenarındaki pikaba çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
- 5 ay önce çığ altında kaldılar: Cesetleri bulundu
- ‘Ben ondan daha güzelim diye oldu’
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'ne gece yarısı operasyonu
- Cezaevinde intihar etti!
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- AKP'li başkandan 'alkol' açılımı
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Meteoroloji'den mayıs ayında kar yağışı uyarısı
- Hande Fırat yazdı sildi
- AKP'nin oy oranını yazdılar