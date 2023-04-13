Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak olan oy pusulası paylaşıldı

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenlere sunulacak oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak olan oy pusulası paylaşıldı
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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulasını paylaştı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi.

"HAYIRLI OLSUN"

Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun” dedi.


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