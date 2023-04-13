HÜDA PAR seçim beyannamesini açıkladı: Hedefleri Cumhuriyet

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’na katılan ve “Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmediği” açıklamalarıyla tartışma konusu olan HÜDA PAR, seçim beyannamesini “2023 Vizyon Belgesi” adıyla açıkladı. Cumhuriyetin ve devrimin ilk yıllarının da hedefe koyulduğu beyannamede, “Türkiye’nin idare şekli cumhuriyettir. İlk yıllarındaki gibi ‘cumhur’suz bir cumhuriyet, pederşahi (ataerkil) bir anlayışla halka rağmen halkın yönetilmesi artık mümkün değil” denildi.

Milletvekilliği seçimlerinin ardından oluşacak Meclis’in, ülkeyi yeniden inşa etmede tarihi bir görev üstlendiği vurgulanırken, din eksenli bir cumhuriyet rejimi istenildi ve “İnşallah cumhuriyet, üzerinde kurulup geliştiği topraklara ruh veren aziz İslamın medeniyet değerleriyle bihakkın yeniden buluşacak, bu değerleri özümsemiş temsilciler eliyle de geleceğini şekillendirecektir” ifadeleri kullanıldı.

YENI ANAYASA VURGUSU

“Anadilde eğitim hakkını teminat altına alan” yeni bir sivil anayasa vaadinde bulunulan beyannamede, Meclis’te “vesayetten ve ideolojiden arınmış, toplumun inanç değerleriyle örtüşen sivil bir anayasanın hazırlanması için çalışılacağı”, “başörtüsünün ve tesettürün anayasal güvenceye kavuşturulması”, “ailenin sapkın anlayışlara karşı korunması”, “6284 sayılı yasanın değiştirilmesi”, “süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi”, “evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması”, “karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması” için faaliyetlerde bulunulacağı belirtildi. l ANKARA/Cumhuriyet

6284’E ‘ORTAK DÜŞMANLIK’

AKP’nin seçim beyannamesiyle Cumhur İttifakı’nın ortağı HÜDA PAR’ın parti programında kadınlara yönelik bakış açısındaki benzerlik de dikkat çekiyor. HÜDA PAR’ın parti programında, “Kadının, çalışırken ailesini ihmal etmemesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır” ifadeleri bulunuyor. Ayrıca HÜDA PAR’ın programında “Medreselerin zorunlu eğitim programına sokulması” gibi hedefler de bulunuyor.

(Aylin Nazlıaka)

NAZLIAKA: YA KARANLIK YA ÖZGÜR TÜRKİYE

HÜDA PAR’ın açıkladığı seçim beyannamesine muhalefetten tepki geldi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini hedef alan bir seçim beyannamesi ile karşı karşıyayız” dedi.

Nazlıaka şunları söyledi: “HÜDA PAR’a sesleniyorum. Kadınların yaşam hakkına göz diken, kız çocuklarının okullaşmasını engellemek isteyen, kadınları istihdam dışına iten, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı uygulamalarınıza asla izin vermeyeceğiz. Kadınlara da sesleniyorum: Ya karanlığa sürükleneceğiz ya da Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında laik, demokratik, eşit ve özgür bir Türkiye’de yaşayacağız.”