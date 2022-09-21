Son Dakika... Davası 11 Kasım'a ertelendi: İmamoğlu'ndan ilk açıklama

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:36

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, tanık dinlenilmesi ve DVD çözümlemesinin yapılması için duruşmayı 11 Kasım 2022 tarihine erteledi.

İmamoğlu, mahkemenin verdiği erteleme kararını ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin arasında yapan İmamoğlu şunları söyledi.

“BOŞ İŞLERLE UĞRAŞMASINLAR"

Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız. Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada"

“EKREM BAŞKAN ‘SARI’ DESENE”

Okul Müdürü Hüseyin Sarı ve öğretmenlerle bir araya gelen İmamoğlu’nun, o sırada teneffüste bulunan öğrencilerin, “Ekrem Başkan ‘sarı’ desene” tezahüratına da karşılık verdi.

"SİZDEN BÜYÜK GÜÇ ALIYORUM"

Sosyal medya hesabından kendisine destek olanlara teşekkür eden İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Kartal’a gelerek bana destek olan İstanbullulara, siyasi parti temsilcilerine, partili yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizden büyük güç alıyorum. Mesajlarıyla destek olan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve tüm sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkürler."

Bugün Kartal’a gelerek bana destek olan İstanbullulara, siyasi parti temsilcilerine, partili yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizden büyük güç alıyorum. Mesajlarıyla destek olan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve tüm sağduyulu vatandaşlarımıza teşekkürler. pic.twitter.com/iN8Ak2Iput — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 21, 2022

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ertelenen davası sonrası Kartal Meydanı’nda açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Bu davada aslında İstanbul'un iradesini yargılıyorlar. Ama biz biliyoruz ki, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi de kazanacak. 85 milyon kazanacak. Hep birlikte demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Şu çevrenize bir bakın. Sanki Kartal'da olağanüstü hal ilan edilmiş. Adliyenin çevresinde kuş uçurtmuyorlar, bu korkunuz niye? Neden korkuyorsunuz bu kadar?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Çatalca'dan Tuzla'ya, Arnavutköy'den Beşiktaş'a bu örgütle gurur duymamak mümkün mü? Sizleri yürekten selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bugün Bay Kemal Ankara'da, İmamoğlu İstanbul'da diz çökmeden doğru bildikleri yolda yürüyebiliyorlarsa arkalarında sizler olduğunuz içindir. Size minnettarım. Bay Kemal 'katli vacip' fermanlarına diz çökmedi. Bay Kemal, PKK suikastlarına karşı diz çökmedi. Ekrem İmamoğlu da bu çapulculara karşı diz çökmeyecektir. Hiçbirimiz bu haramilerin karşısında diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. İçiniz, gönlünüz rahat olsun."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Ne belediye başkanlarımız ne milletvekillerimiz ne genel başkanlarımız ne yaparlarsa yapsınlar. Bir kelime eksik konuşmayız, bir santim geri gitmeyiz. Biz geri adım atarsak bunlar bu millete diz çöktürecekler. Biz buna izin vermeyiz. Siz sarayın dayatmalarına karşı milletin gücünü gösterdiniz. Artık gün sayıyoruz. Seçime kadar ya sabır çekiyoruz. Sizlerden beklentimiz aynı bugün olduğu gibi örgütümüz ne zaman nereye çağırırsa ne zaman gücümüzü göstermemiz gerekirse lütfen orada olun"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Sayenizde korkuyorlar, korksunlar. Suçluluğun telaşı içindeler. Yol arkadaşlarım adliyelerdeyiz sürekli. Bugün Ekrem başkanımız, 16 milyonunun idaresi yargılanıyordu. Her zaman söylediğimiz gibi onların gündemini kendi gündemimiz yapmadan çalışacağız. Hepinizin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum."