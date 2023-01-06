Son Dakika... Davutoğlu canlı yayında açıkladı: 'Genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak'

06 Ocak 2023 Cuma, 10:08

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dün yaklaşık 10 saat birlikteydik. Önemli olan açık yüreklilikle konuşabilmek. En büyük kazanımım ne diye sorsanız, daha önce bir araya gelmemiş liderler, 3'lü 4'lü düzenli toplantılar yapılmıyordu, şimdi yapılıyor. Bu psikolojik olarak topluma bir rahatlama veriyor. Psikolojik bir iklim değişikliği yarattı bu masa. Geçen sene yeni bir yola çıktık. Cumhurbaşkanı adayından başlanmaz. Buradan başlarsak biz de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kucağına düşmüş oluruz. Hayır Türkiye'yi bir kişi kurtarmayacak. Şu anda Erdoğan kötü duruma getirdi denilebilir ama sadece Erdoğan değil, bir kültür bu, bir zihniyet.

"BAŞKANLAR İMZA YETKİSİNE SAHİP OLACAK"

Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek. Bir süre sonra bir kültür oluşacak. Toplantıda açık yüreklilikle konuşuyoruz, sonunda çözüyoruz meseleyi.

Ortak cumhurbaşkanı adayı için mutabakat kesinlikle var. Tek aday çıkaracağız. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek, 6 genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, karar süreçlerinde eşit olacak. Biri diğerinden bir adım önde olmayacak. Cumhurbaşkanı bir anlamda eşitler arasında bir ilk olacak. Mutlak yetki sahibi olmayacak.

İktidar istedi ki bu takvimi biz erkene alalım. Bundan 6 ay önce biz bir cumhurbaşkanı adayı tayin etseydik ne olurdu biliyor musunuz? Gelen cumhurbaşkanı kendisinin Erdoğan gibi yetki kullanacağını düşünürdü ve mutlaka çatışırdık. Şimdi çatışma çıkmaz. Şimdi gelecek cumhurbaşkanı adayı oyunun kurallarını bilecek.

Şu anda Cumhuriyet tarihinin en ilkesiz, en görülemez koalisyonu bugünkü AK Parti-MHP koalisyonu. Bir ilkesi yok, ortak bir metni yok. Bahçeli'nin öfkesine bağlı olarak devam eden, Erdoğan'ın ihtiyaçlarına bağlı olarak devam eden. Bahçeli bütün yolsuzluk iddialarından vazgeçti, Erdoğan da bütün demokratik iddialarından vazgeçti. Bundan daha kötü bir koalisyon olamaz.

"CUMHURBAŞKANI İSMİNİ KONUŞMANIN VAKTİ GELDİ"

Cumhurbaşkanı kim olursa olsun oyunun kurallarını koyduk. Şu andan itibaren cumhurbaşkanı ismini konuşmanın vakti geldi. Dün isim konuşmadık ama süreci konuştuk. Hiç isim gündeme gelmedi ama istişare süreci başladı. Cumhurbaşkanı adayıyla Meclis'te nasıl bir ittifak sistemiyle gideceğimizin eş zamanlı konuşulması lazım. Bu sefer cumhurbaşkanlığını kazanır ama Meclis'i kazanamazsanız o zaman cumhurbaşkanına bu dünyayı dar ederler AK Parti ve MHP. İnşallah ikisini de kazanacağız.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Bizim hedefimiz toplumsal barışı sağlamak. O masadakiler 70'li yıllarda muhtemelen karşı karşıyaydılar. Ülkücü, devrimci, muhafazakar... Şimdi de ola ki bazı çevreler elimizdeki güç gidiyor diyerek sokak çetelerini harekete geçirir, bırakın karşıt grupları aynı camia içinde... Bir hafta geçti cinayetin üstünden daha cumhurbaşkanından tek bir kelime yok. Çünkü Bahçeli'nin ne diyeceğini merak ediyor. Sen Bahçeli'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanısın. Toprağa düşen Sinan Ateş bu ülkenin evladı. İçişleri Bakanı gecikmeli olsa da konuştu. Adalet Bakanı neden konuşmuyorsun? Ama en önemlisi sayın Bahçeli niye konuşmuyorsun? Asalet yere düşen yiğit bir gencin hakkını aramakla olur. Aileye taziyede niye bulunmuyorsunuz?

Türkiye gittikçe hukuk devleti niteliğini kaybediyor. Selçuk Özdağ'a saldırı yapıldı, öldürülebilirdi. Kafasından yaralandı. Ankara'da katledilen, şehit edilen Sinan Ateş'in hesabı sizden ve Bahçeli'den sorulur.

1 hafta geçti, değişik rivayetler dolaşıyor. Bu cinayetin örtülmesi için birilerinin yurt dışına gitmesi gibi... Biz bunları masada konuştuk. Önemli olan aldatılmış genci yakalamak değil. Önemli olan onu oraya kim götürdü. MHP milletvekili gerçekten bu işin içinde mi? MHP Genel Başkan Yardımcısı içinde mi? Çıktılar biz içinde değiliz diyemediler. 1 saate yakın bu meseleyi konuştuk. Gençlerin heba edildiği 70'li yıllara da 80'li yıllara da faili meçhullerin olduğu 90'lı yıllara da Türkiye'nin götürülmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz daha önce AK Partinin kapatılma davası sebebiyle siyasete girdim. Bu davalarda en önemli şey tarafın kim olduğu değil. Aynı usullerin her davada geçerli olması. Ben ilkesel olarak parti kapatılmasına hep karşı çıktım bir faydası da yok. Devlet kuran parti kapatıldı 12 Eylül'de. Dün alınan karar da hukuk tekniği açısından doğru değil. Siyasi mücadele siyasi alanda yapılır.

Başörtü sorununu da konuştuk. Herkesin tutumu belli, buna hukuki teminat verilmeli ama iktidar onu istismar aracı haline dönüştürdü ki psikolojik etkisi, süreç etkisinden daha ağır taşımaya başladı.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması kendi inisiyatifiydi. Bizim hoşumuza gitti. Cemevleriyle ilgili inisiyatif doğru bir inisiyatif sonuçları iyi olmadı, yeterli değil."