Son Dakika... DEM–CHP görüşmesi ertelendi: Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle tarih değişti!

DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP’ye gerçekleştirmeyi planladığı görüşme ertelendi.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı üzerine planlanan buluşmanın ileri bir tarihe alınmasına karar verildi.

GÖRÜŞME ERTELENDİ

DEM Parti İmralı heyetinin yürüttüğü parti ziyaretleri kapsamında geçen günlerde siyasi temaslar sürmüştü. Heyet, cuma günü ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmiş, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etmişti.

CHP ile yapılması planlanan görüşmenin ise Durbay’ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirileceği öğrenildi. Yeni görüşme tarihinin, her iki partinin programına göre netleştirileceği belirtildi.