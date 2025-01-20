Son Dakika... DEM Parti açıkladı: İmralı için 'ikinci görüşme' başvurusu
Son dakika haberi... DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile ikinci kez görüşmek için başvuru yaptı.
DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde ikinci görüşmesini yapmak üzere başvuruda bulundu.
Heyetin başvurusu Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak iletildi.
NE OLMUŞTU?
DEM Parti heyetinde bulunan İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları ardından görüşmüştü. DEM Parti, İmralı'ya ikinci bir görüşme yapacağına dair bilgi paylaşmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.
Etiketler: #Dem Parti #Abdullah Öcalan
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