DEM Parti'den ikinci İmralı ziyareti için açıklama
DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşme talebiyle pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuracakları bildirildi.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için pazartesi günü Adalet Bakanlığına başvuruda bulunacak. Heyet başvurduktan sonra kısa süre içinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
Heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder ise Bakan Tunç'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız" demişti.
Etiketler: #İmralı #Abdullah Öcalan #Dem Parti
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