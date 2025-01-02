Son Dakika... DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:09

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:29

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşme sonrası TBMM'deki siyasi partilerle temasa başladı. Partinin görüşme heyeti ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün saat 13.30'da bir araya geldi.

Heyette DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Görüşme iyi geçti. Numan Kurtulmuş'un önerilerini dinledik. Pazartesi günü diğer partilerden randevu almaya çalışıyoruz" dedi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Parti heyeti, saat 15.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmeye başladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sona erdi. Bahçeli'nin görüşmeye gelen DEM Parti heyetini kapıda karşıladığı görüldü.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmenin yapılması ardından her iki partiden de herhangi bir açıklama yapılmadı.

TÜRK, BAHÇELİ'YE TESBİH HEDİYE ETTİ

Ahmet Türk'ün yapılan görüşme sırasında Devlet Bahçeli'ye Mardin tespihi hediye ettiği bildirildi.