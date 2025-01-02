Son Dakika... DEM Parti heyeti, Numan Kurtulmuş ile buluştu

Yayınlanma: 02.01.2025 - 13:33

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:55

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşme sonrası TBMM'deki siyasi partilerle temasa başladı. Partinin görüşme heyeti ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bugün saat 13.30'da bir araya geldi.

Sırrı Süreyya Önder, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Görüşme iyi geçti. Numan Kurtulmuş'un önerilerini dinledik. Pazartesi günü diğer partilerden randevu almaya çalışıyoruz" dedi.

Heyette DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk bulunuyor.

Parti heyeti, Kurtulmuş ile yapılan görüşmenin sonrasında TBMM'de temaslarına devam edecek. Saat 15.00'da DEM Parti heyetinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

Heyetten yapılan açıklamada pazartesi günü AKP ve CHP ile görüşme planlandığı belirtildi.

GÖRÜŞME SONRASI TBMM KARARI

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreya Önder ve Milletvekili Pervin Buldan'ın 28 Aralık’ta Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında parti, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme kararı almıştı.