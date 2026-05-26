Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

Son Dakika... DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

26.05.2026 13:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

Son dakika haberi... DEM Parti, 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

DEM Parti, 'mutlak butlan' ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak.

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı DEM Parti'nin kararıyla dörde yükseldi.

DEM ÖZEL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı dün Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret eden ilk parti oldu. 

Özel'e açık desteğini bildiren DEM Parti'nin Kılıçdaroğlu'na ilişkin bayramlaşma konusundaki kararı belirsizliğini koruyordu. 

İlgili Konular: #CHP #Dem Parti