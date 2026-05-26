Son Dakika... DEM Parti, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

DEM Parti, 'mutlak butlan' ile CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak.
Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı DEM Parti'nin kararıyla dörde yükseldi.
DEM ÖZEL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
DEM Parti, butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı. DEM Parti Eş Genel Başkanı dün Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret eden ilk parti oldu.
Özel'e açık desteğini bildiren DEM Parti'nin Kılıçdaroğlu'na ilişkin bayramlaşma konusundaki kararı belirsizliğini koruyordu.